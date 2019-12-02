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«كورة أون لاين AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ON SPORTS رابط ماتش الاهلي HD

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت ON SPORT مباراة الأهلي وبني سويف‏ فى بطوله كاس مصر يلتقى الفريقين اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي فى لقاء يجمع بين الفريقين فى بطوله كاس مصر فى دور ال دور الـ 32 من البطوله كل فريق اماله الفوز باللقاء وبنسبه كبيرة المباراة تعد محسومه للنادى الاهلى لكن وكما تعودنا مباريات الكاس لا يوجد فيها فريق كبير وفريق صغير وكل منهما يرغبفى الفوز والوصول للدور 16 من مباريات الكاس

يدخل فريق الاهلى المصرى بعد عودته من بطوله دورى ابطال افريقيا لقاءة اليوم امام فريق بنى سويف فى كاس مصر وعنيه على الفوز وبس الفوز فقط يرغب فى البطوله المتغيبه عنه من سنين ويحتل فريق الاهلى فى بطوله الدورى المركز الاول بمجبموع نقاط 12 نقطه من اربع مباريات خاضها الفريق ولعب فى الاسبوع الماضى امام النجم الساحلى فى بطوله افريقيا وخسر بهدف للاشئ فى تونس

على الجانب الاخر فريق بنى سويف اللقاء اليوم امام الاهلى بعد ان مقرر بالانسحاب من مواجهة الأهلي في كأس مصر بسبب حقوق البث وغيرها المباراه بنسبه للفريق صعبه جدا جدا لكن يتطلع فى تقديم عرض جيد امام الاهلى حتى لو خسر فى مباراه اليوم ويسعى فريق بنى سويف اليوم امام الاهلى احداث مفاجئة فى مباراه تعد محسومه

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت تونس.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GM.

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