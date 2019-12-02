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ريم البارودي تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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ريم البارودي
ريم البارودي
لمياء علي
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حرصت الفنانة ريم البارودي، على تهنئة الممثل أمير شاهين، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ريم البارودي صورة تجمعها بأمير شاهين، وأرفقتها بكلمات مؤثرة قائلة: مهما كتب عمري مااعرف أوصف شعوري او اقدر احكي عن ١٥ سنه صداقه.

وتابعت: ربنا يديمك في حياتنا جميعا لانك ونعم الصديق بجد واسمك علي مسمي امير اصحابك كل سنه وانت دايما كده متربي وطيب عقبال مليون سنة.

ريم البارودي تتألق في مسلسل الدولي

وكانت ريم البارودي، قد تألقت في تجسيد شخصية صاحبة كوافير في منطقة شعبية، ويطمع فيها الرجال، وتحاول البحث عن شريك حياتها لكي يحميها من الوحدة.

جدير بالذكر أن مسلسل "الدولى" من بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد فتحى، ومحمد نجاتى، ومحسن منصور، وريم البارودى، وسهر الصايغ، وأحمد صيام، وشريف باهر، ودنيا المصرى، وحمدى الوزير، وفراس سعيد، والوجه الجديد أحمد النقلى، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن للمنتج محمد فوزى والمخرج محمد النقلى.
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