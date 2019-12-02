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غرفة شركات السياحة تحذر المواطنين من التعرض للعمرة الوهمية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال يسري السعودي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن شركات المقيدة بالغرفة هي المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة بصفة أساسية، مطالبًا المعتمرين بالتأكد من تسجيل الشركات السياحية في بوابة العمرة المصرية، حتى لا يتعرض أي أحد للعمرة الوهمية.

وتابع "السعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن المواطن المصري عليه أن يبتعد عن الوسطاء والدخلاء، والتعامل بشكل مباشر مع الشركات الساحة المصرية، لافتًَا إلى أن شرط أساسي للذهاب للعمرة الحصول على الباركود من خلال بوابة العمر المصرية.

ولفت إلى أن شركات السياحة لديها رخصة من قبل وزارة السياحة على تنظيم العمر داخل مصر، لافتَا إلى أن رحلات العمرة منتظمة منذ بداية أطلاق بوابة العمرة المصرية.
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