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بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:11 م
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ميسي
ميسي
أحمد عصام
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توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية خلال الحفل السنوي لمجلة فرانس فوتبول الذي يقام كل عام من أجل تقديم جوائز الأفضل في العالم.

ونجح ميسي في حسم الكرة الذهبية السادسة له في تاريخه بعد صراع مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي ترتيب قائمة العشرة الأوائل كالتالي :-

1- ميسي
2- فان دايك
3- كريستيانو رونالدو
4- ساديو ماني
5- محمد صلاح
6- كيليان مبابي
7- اليسون
8- روبرت ليفاندوسكي
9- بيرناردو سيلفا
10- رياض محرز
11- فرانكي دي يونج
12- رحيم ستيرلينج
13- ايدين هازارد
14- كيفين دي بروين
15- ماتياس دي ليخت

واحتل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المركز الخامس في تلك القائمة، وجاء أيضاً الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي في المركز العاشر بقائمة الافضل في العالم.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد حقق لقب الدوري الاسباني هذا الموسم مع برشلونة، وتوج أيضا بجائزة الحذاء الذهبي في الليجا الإسبانية، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور النصف نهائي على يد فريق ليفربول الإنجليزي، وخسر لقب كأس ملك إسبانيا في الدوري النهائي من فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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