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الشيوخ الأمريكي يطالب إدارة ترامب بفرض عقوبات على تركيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة ترامب بفرض عقوبات ذات تفويض قانوني على تركيا في تحرك قبيل بدء اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وطالب العضوان، وهما الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندساي غراهام، بفرض العقوبات رداً على شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس400-من روسيا.



يذكر أنه بموجب قانون أمريكي يعرف بقانون كاتسا، يتعين فرض عقوبات على الدول التي تشتري عتاداً عسكرياً معيناً من روسيا. وقد أحدث هذا العداء بسبب منظومة الصواريخ إس - 400 هزة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وكلاهما عضو بالناتو.



غير أن الرئيس دونالد ترامب أحجم حتى الآن عن فرض العقوبات على تركيا حتى بعد قيامها بغزو شمال سوريا لمهاجمة الميليشيا الكردية السورية التي كانت متحالفة مع واشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش.



وفي الشهر الماضي استقبل ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في خطوة أدانها الديمقراطيون وسببت قدراً من الفزع داخل جناح بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.



وقال فان هولن وغراهام في رسالة بعثا بها إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "لقد نفد الصبر منذ وقت طويل. لقد حان وقت تطبيقكم للقانون".



كما حذرا أنه بدون تطبيق القانون، سوف تعلم الدول الأخرى "أنه يمكنها العبث بالقوانين الأمريكية دون عواقب".



ومؤخراً تدرس كل من الهند ومصر شراء أسلحة روسية. وتعد القاهرة شريكاً مهماً في الشرق الأوسط ومتلقياً رئيسياً للمساعدات من واشنطن.
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مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات دونالد ترامب داعش تركيا المتلقي إدارة

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