تخلص من دهون البطن والأرداف بهذه الطرق السحرية!

تعد منطقة البطن والأرداف، من أكثر أماكن الجسم عرضة للسمنة والوزن الزائد، وهي مكان يتسم بسرعة تكون الدهون، والرجال الأكثر عرضة لزيادة الوزن في الأرداف والبطن، كنوع صعب من أنواع السمنة.





الزيادة بالبطن والأرداف





الوزن الزائد، بالبطن والأرداف يطلق عليه السمنة الوسطية أو شكل التفاحة، ويمكن الحكم على وزن الشخص من خلال قياس محيط خصره، فإذا زاد محيط الخصر عند الرجال عن ١٠٢ سم، وعند النساء عن ٨٨ سم، فهذا مؤشرٌ على وجود السمنة، لذا ينصح بعدم إهمال الجسم، أو تركه لحدوث هذه الزيادة في الوزن به، وضرورة البحث عن حلول لتخسيس تلك المناطق.





تخسيس البطن والأرداف بطرق سريعة وصحية





الزيادة في الوزن والسمنة، ولاسيماً بمنطقة البطن والأرداف، تحدث نتيجة لزيادة الجرعات الغذائية الزائدة، وتناول الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية، أكثر مما هو مطلوب، لتتجمع الدهون، وتتكثف بمناطق معينة ما يحدث سمنة ويتسبب في زيادة بالوزن؛ لذا ينصح بالابتعاد عن المشروبات الغذائية، والاتزام بنظام غذائي سليم، لخفض السعرات والتخلص من الوزن الزائد، واستشارة الأطباء للحصول على نظام غذائي مناسب.





ممارسة الرياضة تحرق الدهون بالبطن والأرداف





الرياضة ذات أهمية كبيرة في حياة الجميع، ومريض السمنة والوزن الزائد، أكثر احتياجاً للرياضة، للتخلص من الدهون المتراكمة بالبطن والأرداف، وهناك فوائد عديدة لممارسة تمرين الجري ولو لـ20 دقيقة يومياً، وممارسة التجديف، وركوب الدراجة الهوائية، والاهتمام بتمارين "الآيروبكس"، والتي أشارت الدراسات المتخصصة، بأهميتها في التخلّص من الدهون، وذلك من خلال ممارسة هذه التمارين بما لا يقلّ عن عشر ساعات في الأسبوع، فهذه التمارين لا تقتصر على التخلّص من دهون البطن والأرداف فقط، وإنّما أيضاً على الدهون الموجودة في الجسم بشكلٍ عام، وبالمناطق الصعبة على وجه الخصوص.





النوم لساعات كافية





النوم السليم، ينعكس على صحة الإنسان، ومريض السمنة والوزن الزائد، يحتاج إلى النوم لفترات طويلة، لا تقل ساعاته عن 7 ساعات؛ لأنّ الإرهاق يؤدّي إلى وجود اختلالٍ في العمليات الأيضيّة في الجسم، والذي يصاحبه تناولُ الطعام بكميات زائدة، ما يضر بالصحة ويزيد الوزن، لذا ينصح بالنوم لساعات كبيرة، لوجود علاقة بين النوم والوزن، فالأشخاص من ينامون لفترات طويلة يقل وزنهم عمن ينامون ساعات أقل.





التخلص من دهون البطن والأرداف بـ8 أكواب ماء





يجب على مريض السمنة ومن يعاني من زيادة الوزن في منطقة البطن والأرداف، تناول ثمانية أكواب يومياً من الماء؛ لمنع الجسم من تخزين الماء، إضافة إلى تسهيل عمليات الهضم، وعملية حرق الدهون في الجسم كلّه خاّصّة منطقة البطن والأرداف، لصعوبة تفتيت الدهون بهذه المناطق.





البعد عن التوتر والضغوط النفسية





الضغوط النفسية، وإصابة الشخص بالتوتر، ينعكس على مظهره العام؛ نتيجة لزيادة كميات الغذاء المتناولة، والشرهة التي يشعر الإنسان بها تجاه الطعام، نتيجة للشعور بالاكتئاب والتوتر، ويمكن التخلص من هذه الحالة النفسية بالرياضة والاسترخاء والتأمل.





الشاي الأخضر يخلصك من دهون البطن والأرداف





ينصح للراغبين في التخلص من دهون البطن والأرداف، بشرب الشاي الأخضر، فتناول 3 أكواب يوميا، يساعد في التخلص من دهون البطن والأرداف.







