تكريم داليا البحيري في "cairo fashion show7" وتتألق بإطلالة مميزة

يارا أحمد - رباب مصطفى - تصوير: أحمد على ومحمد فتحي





كرمت سمر ياسين، الفنانة داليا البحيري عن أعمالها المتميزة خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال احتفالية "Cairo fashion show7" وتالقت بفستان مميز.





من ناحية اخري روج المخرج رامى إمام لمسلسل "فلانتينو"، وذلك من خلال نشر عدة مقاطع فيديو من كواليس المسلسل، وذلك عبر موقع "إنستجرام".





حيث ظهر فى الفيديو الفنان حمدى الميرغنى، والفنانة داليا البحيرى، وهما جالسين داخل سيارة، ويحتفلان بزفافهم، وظهر أيضا الفنان عمرو وهبة.





أبطال مسلسل "فلانتينو"





وفي سياق آخر، يُشار أن مسلسل "فلانتينو" بطولة كلا من ددلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين ، وداليا البحيرى، حمدي الميرغني، وفاء صادق، إلهام عبد البديع،طارق الأبيارى، سليمان عيد،هدى المفتى، محمد كيلانى، بدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، والمسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضى، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.





ويجسد الزعيم عادل إمام فى شخصية رجل أعمال يُدعى "نور عبد المجيد"، وهو صاحب مجموعة مدارس دولية،ومتزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، ويواجه خلال الأحداث أزمات تتعرض لها مجموعة المدارس التى يمتلكها .