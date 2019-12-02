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أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال برد فعل قوي عقب علمه بفوز منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية.

الكشف عن فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية 

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الإثنين 2 ديسمبر رسميا بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" العالمية خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا.

ميسي يفك شراكة الكرة الذهبية مع رونالدو

وتعتبر هذه هي الكرة الذهبية السادسة لميسي خلال مسيرته الكروية ليفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال صاحب الخمس كرات ذهبية.

رد فعل رونالدو عقب علمه بفوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

وكان رونالدو قد علم بفوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية منذ وقت طويل ليكون له رد فعل قوي على هذا الأمر ويقرر عدم حضور حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية اليوم في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا منه على الفائز بالجائزة.

وكانت المفاجأة أيضا هي تواجد كريستيانو رونالدو حاليا في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي لهذا العام 2019.

مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم
وقد شارك كريستيانو رونالدو في 19 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدف وحيد.
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