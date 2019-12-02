الإفتاء: الاكتئاب مرض.. ولسنا جهة اختصاص للعلاج النفسي





كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تفاصيل الحملة التي دشنتها دار الإفتاء للتوعية ضد المرض النفسي، قائلًا إن هناك أفكار خاطئة منتشرة في المجتمع بخصوص المرض النفسي، متابعًا: "ننطلق من الوعي والتوعية، وحب الحياة وتحبيب الناس في الحياة".وأضاف "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن حجر الزاوية في هذه القضية هو الوعي وحب الحياة، لافتًا إلى أننا تعلمنا حب الحياة من رسول الله، صلى الله عليه وسلم.وأشار إلى أن الاكتئاب مرض يحتاج إلى مختص، مؤكدًا أن دار الإفتاء لا تقوم بدور الطبيب، ولكن تقوم بدور التعاون مع الجهات المعنية.