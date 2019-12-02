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أحمد كرارة يروج لمسلسله الجديد "خيبة أمل" 2020

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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أحمد كرارة
أحمد كرارة
لمياء علي
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روج الفنان أحمد كرارة، لمسلسله الجديد خيبة أمل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وشارك "كرارة" محبيه، بصورة جديدة من الكواليس وعلق قائلًا: "انتظرونا مسلسل خيبة أمل إخراج إيلي برباري وتأليف جوزيف عبيد".

قصة مسلسل خيبة أمل

مسلسل خيبة أمل  يضم عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والسوريين واللبنانيين، وهو من بطولة أحمد كرارة، رنا يمين، والتي تؤدي دور زوجة كرارة، وطلال مارديني، وجوي سلامة، وكارلوس عازار.

فريق عمل مسلسل خيبة أمل

مسلسل خيبة أمل من تأليف جوزيف عبيد، وإخراج إيلي برباري، والعمل  مقتبس من حكاية حقيقية من رحم الواقع الذي نعيشه.

وتدور أحداث المسلسل  حول البحث عن آثار تم تهريبها إلى إيطاليا، وإلقاء القبض على الفاعلين، كما يتخلل العمل قصص حب متشابكة ورومانسية، وتم تصويره في منطقة البقاع في لبنان وفي مصر.
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