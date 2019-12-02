"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)

أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 311 لعام 2019 بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية.





وننشر نسخة من القرار، الذي أكد أن مادة التربية الرياضية تعتبر أساسية "مادة نجاح ورسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وذلك في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الأساسي.



