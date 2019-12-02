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"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الفجر
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أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 311 لعام 2019 بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية.

وننشر نسخة من القرار، الذي أكد أن مادة التربية الرياضية تعتبر أساسية "مادة نجاح ورسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وذلك في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الأساسي.

كما يخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة "حصتان أسبوعيا"، ويتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل، ويتم توزيع درجات المادة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في فترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين.
"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)
"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)
"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)
"التعليم" توضح طريقة توزيع درجات التربية والرياضية وفترة الدراسة لكل مرحلة (مستندات)
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