Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شعبة السيارات" تكشف حقيقة تراجع الأسعار في 2020

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:01 م
Advertisements
جمارك السيارات
جمارك السيارات
كساب أحمد
Advertisements
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا بعد تعويم الجنيه، ثم عادات الأسعار للانخفاض مرة أخرى في بداية 2019، مع خفض أسعار الجمارك والدولار بنسبة وصلت لـ8%.

وأضاف "السبع" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الان "، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الحديث على انخفاض الأسعار بسبب حملة "خليها تصدي" أمر غير صحيح، ولكن التخفيضات حدثت بسبب بعض المستجدات في سوق السيارات، لافتًا إلى أن حديث "خليها تصدي" بان أرباح تجارة السيارات تتراوح ما بين 30لـ 100% أمر غير صحيح، ويعتمد على مصادر مجهولة.

ولفت إلى أن تراجع بيع السيارات في عام 2019 سببه تراجع القوى الشرائية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدث انخفاض في أسعار السيارات في عام 2020 إلا في نوعين فقط تركيين بنسب لا تتجاوز 2-3% فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة السيارات خليها تصدي تراجع اسعار السيارات اسعار السيارات

أخبار تهمك

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ 34 دقيقة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس شعبة السيارات للتجار: "إخسروا النهاردة عشان العجلة تدور"

شعبة السيارات: الأرقام التي أعلنت عنها "خليها تصدي" تعادل مكاسب تجارة الهيرون

"شعبة السيارات": أسعار المركبات التي أوردتها حملة "خليها تصدى" ليست صحيحة

عمرو أديب: 23 نوعا من السيارات تخفض أسعارها خلال ساعات.. ويرد: "خليها تصدي"

علاء السبع: "أسعار السيارات مش هتنزل ولا 100 جنيه"

الغرف التجارية: انخفاض سعر السيارات ليس له علاقة بحملة "خليها تصدي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:57 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status