"شعبة السيارات" تكشف حقيقة تراجع الأسعار في 2020

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا بعد تعويم الجنيه، ثم عادات الأسعار للانخفاض مرة أخرى في بداية 2019، مع خفض أسعار الجمارك والدولار بنسبة وصلت لـ8%.



وأضاف "السبع" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الان "، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الحديث على انخفاض الأسعار بسبب حملة "خليها تصدي" أمر غير صحيح، ولكن التخفيضات حدثت بسبب بعض المستجدات في سوق السيارات، لافتًا إلى أن حديث "خليها تصدي" بان أرباح تجارة السيارات تتراوح ما بين 30لـ 100% أمر غير صحيح، ويعتمد على مصادر مجهولة.



ولفت إلى أن تراجع بيع السيارات في عام 2019 سببه تراجع القوى الشرائية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدث انخفاض في أسعار السيارات في عام 2020 إلا في نوعين فقط تركيين بنسب لا تتجاوز 2-3% فقط.

