Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:57 م
Advertisements
ميسي
ميسي
Advertisements
فجر الأسطورة ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل عن موعد اعتزاله وذلك عقب تتويجه بالكرة الذهبية السادسة مساء اليوم من فرانس فوتبول.


وقال ميسي بعد تتويجه اليوم بالكرة الذهبية:  انا فخور لكتابة التاريخ للنادي ، العب مع أحد افضل الفرق في العالم وهو مهم بالنسبة لي ، انه ليست مجرد جائزة خاصة بي هذا ايضاً بسبب الفريق.


واضاف : أريد أن أستمر في العمل وأريد أن أستمتع، من الرائع أن أكون جزءًا من تاريخ برشلونة ، أفضل نادٍ في العالم. إنه حقًا فخر ، إنه النادي الذي أحبه


وواصل : الجوائز الفردية هي جوائز ثانوية ، الشيء المهم هو تحقيق الأهداف على مستوى المجموعة.


وفي نهاية تصريحاته فاجئ ميسي جماهير برشلونة قائلا: موعد الإعتزال يقترب وهو أمر صعب للغاية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ثلث ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:57 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status