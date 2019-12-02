ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

فجر الأسطورة ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل عن موعد اعتزاله وذلك عقب تتويجه بالكرة الذهبية السادسة مساء اليوم من فرانس فوتبول.









وقال ميسي بعد تتويجه اليوم بالكرة الذهبية: انا فخور لكتابة التاريخ للنادي ، العب مع أحد افضل الفرق في العالم وهو مهم بالنسبة لي ، انه ليست مجرد جائزة خاصة بي هذا ايضاً بسبب الفريق.









واضاف : أريد أن أستمر في العمل وأريد أن أستمتع، من الرائع أن أكون جزءًا من تاريخ برشلونة ، أفضل نادٍ في العالم. إنه حقًا فخر ، إنه النادي الذي أحبه









وواصل : الجوائز الفردية هي جوائز ثانوية ، الشيء المهم هو تحقيق الأهداف على مستوى المجموعة.







