مجلس مدينة نيويورك يوافق على حظر جميع السجائر الإلكترونية المنكهة





صوت مجلس مدينة نيويورك بأغلبية ساحقة، على حظر السجائر الإلكترونية المنكهة في الوقت، الذي يسعى فيه المسؤولون إلى كبح الارتفاع الكبير في الحد من تدخين الأطفال دون السن القانونية.ويحظر الأمر جميع النكهات السيجارة الإلكترونية والأبخرة السائلة المنكهة باستثناء التبغ.وقال نائب السكرتير الصحفي أفيري كوهين، إن العمدة بيل دي بلاسيو سيوقع إما مشروع القانون أو يسمح له بالانتقال إلى قانون، الأمر الذي سيجعل نيويورك أكبر مدينة في الولايات المتحدة لحظر جميع النكهات المتطايرة باستثناء التبغ.كما صوتت لجنة الصحة في مجلس مدينة نيويورك بالإجماع لصالح التشريع اليوم، ومن أعضاء المجلس البالغ عددهم 51 عضوًا، 31 الذين تم التوقيع عليهم كراعٍ لمشروع القانون، وتم تمرير مشروع القانون في تصويت بأغلبية 42 صوتًا مقابل صوتين.وقال مارك ليفين، رئيس لجنة الصحة في مجلس المدينة، الذي قدم التشريع، عالج مدينة نيويورك أخيرًا أزمة الصحة العامة، التي تصاعدت لسنوات في حين أن حكومات الولايات والحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد لم تفعل شيئًا، إننا نتخذ إجراءات أخيرًا لمعالجة عودة إدمان النيكوتين للشباب الناجم عن استخدام السجائر الإلكترونية، مع هذا التصويت، يتحرك مجلس المدينة لحظر نكهات السجائر الإلكترونية التي تشبه الحلوى، والتي كانت مصممة بشكل واضح لجذب الشباب في المقام الأول.وتأتي هذه الخطوة في الوقت، الذي يكافح فيه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة لمكافحة مرض سرطان الرئة الغامض، الذي تسبب في مرض أكثر من 2100 وقتل 42 شخصًا، اثنان منهم يعيش في مدينة نيويورك.كما أعلنت إدارة ترامب في سبتمبر، عن خطط لحظر جميع السجائر الإلكترونية المنكهة، لكن المسؤولين الفيدراليين تراجعوا منذ ذلك الحين عن الحظر.وفي غياب الإجراءات الفيدرالية، يستجيب مسؤولو الولايات والبلديات في جميع أنحاء البلاد لما وصفه بعض المسؤولين الفيدراليين بأنه وباء تبخير المراهقين.كما أصدر المجلس التشريعي في ولاية ماساتشوستس حظرًا على جميع أنواع التبغ المنكهة في الأسبوع الماضي، وأقر الناخبون في سان فرانسيسكو استفتاء حظر منتجات التدخين الالكتروني المنكهة في يونيو 2018.وسعى حكام الولايات، بمن فيهم حاكم نيويورك أندرو كومو، إلى حظر منتجات التدخين الالكترونية المنكهة مؤقتًا، ولكن تلك الجهود توقفت في المحكمة، وقد رفع المدعون العامون لنيويورك وكاليفورنيا وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية منفصلة ضد مصنع السجائر الإلكترونية جول هذا الأسبوع، زاعمين أن الشركة استهدفت الشباب.