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البالون دور.. ميسي يعود لمعانقة معشوقته ورونالدو غارق في بحر يوفنتوس

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
محمد جمال
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أصبح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية بعيدا عن حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم سواء المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو جائزة "البالون دور" المقدمة من مجلة الفرانس فوتبول، منذ انتقاله لفريق يوفنتوس الموسم الماضي والرحيل عن ريال مدريد الإسبانى.


ميسي يزيح رونالدو من عرش الكرة العالمية.. يوفنتوس "شؤم" على الدون البرتغالي

 

ويعانى كريستيانو رونالدو من تراجع فى المستوي خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس بعد دخوله فى مشادات مع المدير الفنى الإيطالي للفريق ماوريسيو ساري وإغترض على تبديله خلال مباريات الدوري.

 

ويعيش ليونيل ميسي فترة مميزة على المستوي الفردي مع برشلونة مما جعله يفوز بالجوائز ويحسمها واصبح أيضا المنافس المباشر لميسي هو مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى الذى يقدم موسم مميز مع الريدز وحقق بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا العام، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوتا وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوتا، ليخسر رونالدو السباق الأول.

 

وفى جائزة البالون دور والمقامة حاليا لم يذهب كريستيانو رونالدو الحفل المقام بفرنسا بسبب علمه أنه لن يفوز بالجائزة هذا العام وفوز ليونيل ميسي بها، ليثير رونالدو الجدل بسبب عدم حضوره لمقر الحفل.

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ميسي كريستيانو رونالدو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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