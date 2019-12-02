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3 مواجهات قوية للرجاء وبلدية المحلة ودمنهور بالقسم الثاني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:56 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف عصراً الثلاثاء منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني ( مجموعة بحرى) بإقامة 3 مباريات وثم تأجيل 3 مباريات وذلك بسبب كأس مصر.

مباريات الثلاثاء في القسم الثاني


1- غزل المحلة مع الرجاء

يلتقي فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة خالد عيد برصيد 11 نقطة مع فريق الرجاء وصيف المجموعة بقيادة أحمد ساري برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية ، فوز الرجاء على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة سجل الأهداف اسلام جمارك وإبراهيم رخا وبلال جمال ورزق عبد الحليم، وفاز غزل المحلة على فريق دمنهور بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف هانى عادل وبسام ماهر ومحمد مصطفى حموشه.

2- المالية مع بلدية المحلة

يواجه فريق المالية صاحب المركز الأخير بقيادة أيمن مجدى برصيد نقطتين فريق بلدية المحلة صاحب المركز السابع بقيادة رضا عبد العال.

3- دكرنس مع دمنهور

يلعب فريق دكرنس صاحب المركز الثالث بقيادة أيمن الجمل برصيد 11 نقطة مع فريق دمنهور صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق دكرنس مع فاركو بدون أهداف، بينما تلقى فريق دمنهور هزيمة ثقيلة من فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 12 نقطة
2- الرجاء 12 نقطة
3- دكرنس 11 نقطة
4- غزل المحلة 11 نقطة
5- دمنهور 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 8 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الحمام 4 نقاط
10- الأوليمبي 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية نقطتين
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