سهير لطفي: الانتحار ليس له علاقة بالغنى والفقر



وأشارت "لطفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الانتحار في مجتمعنا يكون سببه اضطرابات نفسية واجتماعية، معقبة: "الحياة مش بمبي"، موضحة أنه يجب دراسة كل حالة انتحار على حدى لمعرفة السبب الذي دفعه لذلك حتى لا تتكرر في حالات أخرى.



وأضافت أن الثقافة التي ينشأ عليها الإنسان هى التي تحفر بداخله أن الحياة نعمة من الرب، ويجب الحفاظ عليها، معتبرة أن كل حالة انتحار في مجتمعنا تحتاج إلى دراسة متعمقة للخروج بنتيجة وتكون درس مستفاد للمجتمع.



قالت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، إن ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان هى التي تؤثر في سلوكياته، موضحة أن الانتحار ليس مرتبطا بالغنى أو الفقر، حيث قد يكون هناك عدة أسباب تجمعت معًا تدفعه للانتحار.