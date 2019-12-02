جامعة عين شمس تحتفل بيوم الابتكار 8 ديسمبر

ومن المقرر مشاركة، ا. د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، دكتور حسام عثمان مدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ا. د ماجد غنيمة رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال في كلية الهندسة في جامعة عين شمس، ا. دشريف حماد وزير التعليم العالي سابقًا، والمشرف علىiGP، دكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال في كلية الهندسة، جامعة عين شمس ومؤسس فريق السباق في الجامعة، دكتور محمد البنا نائب مدير كلية الهندسة في جامعة عين شمس والدكتورة وئام محمود نائبة رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال الي جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين للمركز.



جدير بالذكر ان مركز الابتكار وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي الابتكاري عند صغار رواد الأعمال وطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، ويقام يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة، جامعة عين شمس.

يحتفل مركز الابتكار وريادة الأعمال(iHUB) بكلية الهندسة جامعة عين شمس بيوم الابتكار السنوي 8 ديسمبر الجاري، حيث يعرض إنجازات عام 2019 مع عرض الخطة المستقبلية للمركز، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، ا. د محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة.ويقام يوم الابتكار السنوي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام ويتم فيه تكريم كل من ساهم في تحقيق أهداف ورؤية المركز من شركاء ومساهمين وممثلي الوزارات.