بالون دور 2019| ميجان رابينوي تتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم

تُوجت اللاعبة الإمريكية ميجان رابينوي (الولايات المتحدة، ستايل الأمريكي) بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لأفضل لاعبة لعام 2019 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك خلال الذي أقيم مساء اليوم على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.





وتفوقت ميجان رابينوي على أليكس مورجان، لاعبة فريق أورلاندو برايد ، وكذلك الإنجليزية لوسي برونز لاعبة فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

