ترك الفن بإرادته.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل محمد خيري

عاني الفنان الراحل محمد خيري من البطالة، فعلى الرغم من حبه الشديد للفن، إلا أن قرار الإبتعاد كان بمحض إرادته،حيث قال في تصريحات صحفية له، أنه لجأ إلى ذلك القرار بعدما تقدم في العمر،ولتعرضه لنسيان بعض الجمل الحوارية، ولعدم مقدرته على التواجد في اللوكيشن لساعات طويلة، قدم آخر أعماله في عام ٢٠١٢.









يُشار أن الفنان محمد خيري رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الموافق ٢ من ديسمبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض،وستقام صلاة الجنازة على الفنان محمد خيري غدًا في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.





لمحات من حياة الفنان الراحل محمد خيري





بدأت موهبة الفنان الراحل محمد خيري في الظهور، وهو فى سن صغير، تخرج من كلية التجارةعام 1966، وفي أثناء دراسته بالكلية التحق بمسرح الكلية، وتزوجل من الفنانة إجلال ذكي، وعمل فى أدوار صغيرة، و التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970، واتجه بعد ذلك للعمل في السينما والدراما،عمل في الجيش لمدة 6 سنوات بداية من عام النكسة 1967، حتى حرب أكتوبر،ابتعد عن التمثيل أثناء فترة تجنيده، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، ولم يحالفه الحظ بتكرار هذه التجربة، وعاد بعدها إلى تقديم الأدوار المساعدة، وشارك في العديد من المسرحيات منها :" البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية" ، كما قدم العديد من المسلسلات منها :"واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان".





وحصل على150 جنيهًا، مُقابل دوره في فيلم"العمر لحظة"، وكان من أصدقائه في الوسط الفني الفنان صلاح السعدنى حيث تعامل معه في مسلسل "ليالى الحلمية"، و الفنانة رغدة والفنان سمير غانم حيث قام بالعمل معه في مسلسل "تزوج وابتسم للحياة" ، والفنان الراحل نور الشريف، لأنه قدم معه "الرجل الآخر" و"العطار والسبع بنات".



