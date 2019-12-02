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أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي الأسهم الأكثر انخفاضاً في جلسة اليوم
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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نيفين سمير
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خبار البورصة المصرية
رصدت بوابة الفجر جلسة البورصة المصرية ، حيث إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة اليوم الإثنين على تراجع جماعى ،ليغلق الرئيسي على تراجع ب 1.75% عند 13537 نقطة ، فيما اغلق السبعينى عند 526.92 نقطة بنسبة هبوط 1.52% .. فى اطار الاداء السلبى للاسهم التى خسرت معه اليوم 10.591 مليار جنيه من قيمتها السوقية ، لتسجل القيمة السوقية للاسهم المقيدة 692.521 جنيه بنهاية تداولات الإثنين ، كما سجلت قيم التداول 661 مليون جنيه بمخطط سيولة 42% للشراء .
جاء هذا مع استمرار مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية على قياديات السوق فى اعادة هيكلة لمحافظهم بالاسواق الخارجية و منها مصر ، فيما اتجه المستثمرين المصريين و الاجانب للشراء الانتقائى ، فى غياب أى محفزات و انعدام الرؤية حيال ملف البورصة و تواريها من قبل المسئولين عن دائرة متطلبات الاقتصاد الكلى .
وننشر أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم االإثنين الموافق 2 من ديسمبر 2019
|الاسهم الأكثر انخفاضاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة الانخفاض
|مطاحن مصر العليا
|100.2
|9%
|ليسيكو مصر
|2.3
|8%
|الالومنيوم العربية
|13.9
|7.6%
|العامة للصوامع والتخزين
|37.8
|6.9
|العربية للخزف
|1.3
|6.3%
تغطية إكتتاب راميداً 3.3 مرة
تم تغطية الطرح العام لإكتتاب شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” بالبورصة المصرية بنحو 3.3 مرة وذلك لليوم الثالث للإكتتاب .
وسجلت شاشات “opr” طلبات شراء على16.62مليون سهم من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخيصية “راميدا”، عبر 251 أمر، على الكمية المطروحة البالغة 18.83 مليون سهم وذلك بنهاية الجلسة الثالثة للطرح العام. في البورصة المصرية .
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