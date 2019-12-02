أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي الأسهم الأكثر انخفاضاً في جلسة اليوم

خبار البورصة المصرية

رصدت بوابة الفجر جلسة البورصة المصرية ، حيث إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة اليوم الإثنين على تراجع جماعى ،ليغلق الرئيسي على تراجع ب 1.75% عند 13537 نقطة ، فيما اغلق السبعينى عند 526.92 نقطة بنسبة هبوط 1.52% .. فى اطار الاداء السلبى للاسهم التى خسرت معه اليوم 10.591 مليار جنيه من قيمتها السوقية ، لتسجل القيمة السوقية للاسهم المقيدة 692.521 جنيه بنهاية تداولات الإثنين ، كما سجلت قيم التداول 661 مليون جنيه بمخطط سيولة 42% للشراء .









جاء هذا مع استمرار مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية على قياديات السوق فى اعادة هيكلة لمحافظهم بالاسواق الخارجية و منها مصر ، فيما اتجه المستثمرين المصريين و الاجانب للشراء الانتقائى ، فى غياب أى محفزات و انعدام الرؤية حيال ملف البورصة و تواريها من قبل المسئولين عن دائرة متطلبات الاقتصاد الكلى .



