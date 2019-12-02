كواليس جلسة مرتضي منصور مع اللاعبين.. وحقيقة حبسهم داخل النادي

انتهت جلسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول، والتي أقيمت بمكتبه داخل مقر القلعة البيضاء.









وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك كواليس جلسة منصور مع اللاعبين وكان الحديث الأرز عن المستحقات المتأخرة وعدم الهجوم على اللاعبين في وسائل الإعلام المختلفة.









ونفى المصدر كل الاقاويل المنتشرة بخصوص غلق الأبواب وحبس اللاعبين داخل النادي او وجود مشادة بين رئيس النادي وأي لاعب داخل الفريق.









ووعد منصور اللاعبين بصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة خلال اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى حل جميع أزمات اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.









وأضاف المصدر ذاته بأن المجلس استقر على قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق، وسيكون معه ثنائي مصري مكون من امير عزمي مجاهد، وسامي الشيشيني.



