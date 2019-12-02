أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 2 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها مفاوضات إدارة النادي مع صفقتين من العيار الثقيل للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق للمنافسة علي البطولات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 2 – 12 – 2019:-





أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





1- صفقتان من العيار الثقيل علي رادار الأهلي:





دخل الثنائي يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معهما خلال الفترة القادمة.





وقامت إدارة النادي الأهلي بعرض الثنائي البلايلي، وكينو على المدرب السويسري رينيه فايلر لاستطلاع رأيه بشأن التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ومن المنتظر أن يحسم مسئولي الأهلي الموقف النهائي بخصوص التعاقد مع البلايلي وكينو بعد معرفة رأي "فايلر" خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة هامة مع بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر غدًا.





2- تفاصيل إصابة صالح جمعة في الأهلي:





يحدد الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم موعد انتظام صالح جمعة لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذه لبرنامج تأهيلي اشتمل على جزء بدني وجلسات في الجيم.





وكان صالح جمعة، قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.





ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في العديد من المواجهات ما بين مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري العام.





3- تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني:





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم مواجهة الأهلي أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





واختارت لجنة الحكام بالكاف، الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم لإدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني، بدلًا من مواطنه الدولي مصطفي غربال، بسبب انشغال الأخير بالتجهيز لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى فى قطر.





ويستضيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم 2 / 12 / 2019





4- الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بني سويف:





تأكد غياب الثنائي صالح جمعة ومحمد هاني لاعبا الأهلي عن مباراة الفريق ضد بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك بسبب الإصابة.





ويعاني صالح جمعة من إصابة عضلية، بينما اشتكي محمد هاني من الإجهاد خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





واكتفى الثنائي بجلسات في الجيم والجري حول الملعب خلال مران الفريق الأحمر، ليتأكد غيابهما عن اللقاء القادم أمام بني سويف، بسبب عدم شفائهما الكامل من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.





ويواجه الأهلي فريق بني سويف غدا الثلاثاء في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.





5- عرض ألماني يُهدد انضمام أسامة جلال للأهلي:





أصبح النادي الأهلي مهددًا بخسارة صفقة أسامة جلال لاعب فريق إنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تلقي اللاعب بعض عروض الاحتراف الأوروبية، عقب تألقه مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي توج بها الفراعنة.





وذكرت تقارير صحفية أن أحمد يحيي وكيل أسامة جلال تلقى عرضين من الدوري الألماني والتشيكي في الساعات الماضية من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الميركاتو الشتوي المقبل، مما يهدد انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.





وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع أسامة جلال في الميركاتو الشتوي ، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.





أبرز أخبار النادي الأهلي





6- استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف:





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة نظيره بني سويف غداًا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





وضمت قائمة الأهلي كلا من :-





حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن.





واستبعد "فايلر" 10 لاعبين من القائمة هم: نيدفيد وحمدي فتحي ومحمود متولي ومحمد هاني وصالح جمعة وعلي معلول للإصابة، ومحمد الشناوي وعمرو السولية ورمضان صبحي وجونيور أجاي للراحة.





7- رمضان صبحي مطلوب في إيطاليا:





دخل النجم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون المعار للأهلي دائرة اهتمام أحد أندية إيطاليا للتعاقد معه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وقيادة الفراعنة للتأهل للأولمبياد 2020.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي فيورنتينا الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، علي أن تحسم الصفقة في نهاية الموسم الجالي.



