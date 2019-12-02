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عمرو أديب يفضح أحمد منصور على الهواء: كذاب وعميل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر الإعلامي أحمد منصور مقطع فيديو مقتطعا من تصريحات الرئيس السيسي أثناء زيارته لطلبة الكلية الحربية في سبتمبر 2015 مدعيا أنه تعليق للرئيس على انتشار حالات الانتحار، قائلا: "اللي يكذب مرة بيكون كذاب العمر كله، القضية في الناس اللي بتصدق وخلاص".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من يشاهد مقطع الفيديو سيثار غضبه، ويعتقد أن هذا هو تعليق الرئيس على تكرار حالات الانتحار، مضيفا منفعلا مخاطبا أحمد منصور: "يا كذاب، يا نصاب.. الكذب ملهوش رجلين".

وأضاف، "الإخوان بيستغلوا أنهم بيكذبوا على ناس كسلانة، مش هدور وراء اللي بينشروه"، موضحًا أن التصريحات الحقيقية للرئيس كانت "الحرب النفسية أخطر حاجة مفيش دولة بتتدمر بالشكل اللي بتشوفه إلا لو الدولة بتضرب نفسها.. الناس بتنتحر هنعملهم إيه".

وتابع: أحمد منصور عميل، ولكنه مندهش ممن يصدقون ما ينشر دون التحقق منه، معلقا: "المعارضة الإسبيسي ممتعة.. الإعلام مش طرف واحد، ده مذيع وجمهور، لازم يكون في وعي".
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الكلمات المفتاحية

فيديو السيسي الانتحار الإعلامي عمرو أديب أحمد منصور

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