Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أرامكو" ترفع سعر الخام العربي الخفيف لشحنات يناير إلى آسيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:14 م
Advertisements
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
وكالات
Advertisements
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات ينايرللمشترين الآسيويين 0.30 دولار للبرميل مقارنة مع ديسمبر ليصبح بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وفيما خفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا بنحو 1.85 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، مقارنة مع خصم بلغ 1.80 دولار للبرميل لشحنات ديسمبر.

وثبتت سعر بيع شحنات الخام العربي الخفيف لشهر يناير  إلى الولايات المتحدة بدون تغيير عن ديسمبر عند علاوة قدرها 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركة أرامكو سعر الخام العربى اسعار النفط

أخبار تهمك

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن بطل فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعة و نصف

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ ساعتين

عاجل - لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية - «مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر بالون 2019»

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بث مباشر Ennahar tv مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة الآن رابط شغال بدون تقطيع (بالون دور 2019)

منذ أقل من ساعتين

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق ترفع سعر بيع خام البصرة إلى آسيا بقيمة 0.35 دولار

"أرامكو" ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو

البترول الكويتية تخفض أسعار البيع الرسمية إلى أسيا

السعودية تخفض أسعار نفطها لعملاء آسيا وترفعه لأوروبا والولايات المتحدة

ارتفاع السعر الرسمي للخام العماني إلى 61.81 دولار للبرميل خلال نوفمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

07:58 م

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

09:41 م

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

09:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status