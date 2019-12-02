"أرامكو" ترفع سعر الخام العربي الخفيف لشحنات يناير إلى آسيا

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات ينايرللمشترين الآسيويين 0.30 دولار للبرميل مقارنة مع ديسمبر ليصبح بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.





وفيما خفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا بنحو 1.85 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، مقارنة مع خصم بلغ 1.80 دولار للبرميل لشحنات ديسمبر.





وثبتت سعر بيع شحنات الخام العربي الخفيف لشهر يناير إلى الولايات المتحدة بدون تغيير عن ديسمبر عند علاوة قدرها 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.