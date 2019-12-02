أول تعليق من الإعلامية بسمة وهبة بعد إعلان برائتها من تهمة سب خالد يوسف

علقت الإعلامية بسمة وهبة، ومُقدمة برنامج "شيخ الحارة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، على حكم برائتها الذي صدر يوم السبت 30 نوفمبر 2019 المنصرم، من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.





وكتبت بسمة وهبة على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الحمدلله شكر لقضاء مصر العادل، ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء، وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيره رانيا يوسف، وقناه القاهره والناس، علي صدور حكم البراءه في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج، وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد، والسادة المحامين اعضاء مؤسسته القانونية".





وكانت أصدرت محكمة جنح الدقي قرارها ببراءة مقدمة البرامج بسمة وهبة، والممثلة وفاء عامر من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.





تعود الواقعة لرمضان 2019، كان خالد يوسف قاضى كل من بسمة وهبة وبرنامجها "شيخ الحارة" وقناة "القاهرة والناس" العارضة له، وذلك بسبب تصريحات وفاء عامر خلاله التي اعتبرها تخوض في سيرته وعرضه وتشهير متعمد به.





وكانت بسمة وهبة سألت وفاء عامر عن المقاطع الإباحية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخالد يوسف وقتها، وردت عامر أنها تتمنى أن تكون هذه الفيديوهات مفبركة، وأضافت أن الإنسان لا يرحم، والرحيم هو الله، في إشارة منها إلى أن رد الفعل على هذه القضية كان كبيرا.



