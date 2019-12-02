حزب الحرية: الانتحار ليس ظاهرة في مصر.. وناتج عن اضطرابات نفسية





قال الدكتور محمد عمارة، أمين التسويق السياسي بحزب الحرية، إن الحزب قام بعمل مبادرة للشباب لمواجهة حالات الانتحار، لافتًا إلى أنهم وضعوا خطط استراتيجية للوصول للشباب.وأكد "عمارة"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الانتحار ليس ظاهرة في مصر، لافتًا إلى أن حالات الانتحار في مصر ليست كثيرة، ولأسباب مختلفة ليست اقتصادية فقط، لافتًا إلى أن هناك دول كبرى بها حالات انتحار كثيرة مثل السويد، موضحًا أن السويد دولة مرفهة.وأشار إلى أن الانتحار ناتج من اضطرابات نفسية أدت إلى هذا الفكر، متابعًا: "نمد يد العون لهذا الجيل"، مضيفًا أن المبادرة تستهدف الرد أيضًا على القنوات المعادية لمصر.