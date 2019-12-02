رسميا.. محمد صلاح الخامس في قائمة الكرة الذهبية









وجاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم خلف الرباعي ميسي وفان دايك وماني وكريستيانو رونالدو.









وتم الكشف عن آخر 6 لاعبين قائمة أفضل 10 أسماء وهم كالتالي:.





المركز الخامس: محمد صلاح - ليفربول

المركز السادس: كليان مبابي - باريس سان جيرمان



المركز السابع: أليسون بيكر - ليفربول



المركز الثامن: روبرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونخ

المركز التاسع: برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

المركز العاشر: رياض محرز - مانشستر سيتي

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم في الحفل المقام مساء اليوم في فرنسا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.