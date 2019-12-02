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ارتفاع أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. و"برنت" عند مستوي الـ 60 دولار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مع وجود تلميحات بزيادة خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ويقوم منتجو النفط المشاركون في اتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام بتقليص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس المقبل.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 55.96 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراي بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 60.99 دولار للبرميل.
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خام نايمكس خام برنت العقود الأجلة أسعار النفط

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