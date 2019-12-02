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معتز عبد الفتاح: مصر تمتلك القوة لوقف تحركات تركيا في البحر المتوسط

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن اتفاقية ترسيم الحدود، بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، هي اتفاقية سياسية أكثر من كونها قانونية وهي غير ملزمة لمصر.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنالرئيس التركي "أردوغان" لا يملك صلاحية التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لمصر، ومصر تمتلك قوة السلاح لوقف أي تحركات لأردوغان للبحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وتابع أن حكومة السراج غير شرعية ومتنازع عليها، لافتَا إلى أن الرئيس التركي يستغل انشغال المجتمع الدولي بالكثير من القضايا الدولية والاقليمية، لوضع يده على ثروات البحر المتوسط.
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الكلمات المفتاحية

مصر تركيا ترسيم الحدود السلاح البحر المتوسط

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