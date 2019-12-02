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المتحدث باسم الداخلية ينفي إنتماء منظم رحلة عمدون إلى الوزارة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريحات إعلامية، ما تمّ ترويجه حول إنتماء صاحب وكالة الأسفار المنظمة لرحلة عمدون لوزارة الداخلية.

وقامت وزارة الداخلية بالإذن بفتح تحقيق في تصريحات والدة السائق المتوفي، إثر الحادث المريع والذي أودى بحياة 26 راكبا، حيث أفادت والدة سائق الحافلة في تصريح تلفزي، بأن مشغّل إبنها يعمل في وزارة الداخلية، وأن إبنها المتوفي عمل معه منذ طرده من وكالة أسفار إشتغل فيها لمدة 3 سنوات، وتم طرده منها إثر مطالبته بدفتر علاج وبتغطية إجتماعية.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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