الخياط: الطاقة المتجدد "قوة ناعمة" لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استراتيجية الدولة في الطاقة تحدث بشكل سنوي، لافتَا إلى أن هذه الاستراتيجية قائمة على تنويع مصادر الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية أو الرياح أو الشمسية.



وأضاف "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج " مانشيت " المذاع على قناة "on e"، مساء الإثنين، أن مصر تمتلك محاطات لإنتاج الكهرباء في السد العالي وخزان أسوان، ولديها محطات لانتاج الكهرباء من الرياح في الزعفرانة، ومجمع جبل الزيت بطاقة وصلت لـ580 ميجا وات.



ولفت إلى أن هناك تضافر بين كافة مؤسسات الدولة المختلفة للانتهاء من مشروعات الطاقة خاصة المتجددة، لافتًا إلى أن الطاقة المتجدد هي القوة الناعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

