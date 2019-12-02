أمريكا تفرج عن 105 ملايين دولار من المساعدات المعلقه للبنان

أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين، عن 105 ملايين دولار من المساعدات التي كانت معلقة للبنان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





ويذكر أن أفادت شبكة CNN بتعليق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدات الأمنية للبنان.



وكشف مصدر مطلع للشبكة الأمريكية عن تعليق إدارة ترامب للمساعدات الأمنية المخصصة للبنان بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني إلى أجل غير مسمى.









ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه "لن يكزن هناك إنقاذ للبنان" إلى حين تطبيق الإصلاحات، قائلا: "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".







