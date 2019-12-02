Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: السياحة تتطور بشكل سريع.. والإقبال على الاستثمار ارتفع بشدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن السياحة صناعة سلعية وخدمية، والدولة تعمل على تطويرها، مؤكدًا أن السياحة بمصر تتطور بشكل كبير، والإقبال على الاستثمار ارتفع بشدة.

وأشار "صدقي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أننا يجب أن ندرس الأسواق التي تستهدف جذبها لمصر، وفتح أسواق جديدة بها، فضلا عن دراسة سيكولوجية السائح، معقبًا: "السياحة ليست اسطمبة تطبق على الجميع".

وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف حل مشاكل المستثمرين سواء أجانب أو مصريين الذين يعملون في قطاع السياحة، حيث أن المستثمر الموجود ومدى رضاه عن الخدمات التي يحصل عليها ستكون سببا في جذب مستثمرين جدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سياحة برلمان اخبار

أخبار تهمك

صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعة

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعتين

عاجل - لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية - «مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر بالون 2019»

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن بطل فيديو جوهرة الإباحي

منذ أقل من ساعتين

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر Ennahar tv مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة الآن رابط شغال بدون تقطيع (بالون دور 2019)

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس "سياحة النواب" يلتقى"المشاط" بالبرلمان

"صدقي": اجتماع بوزيري السياحة والطيران بالبرلمان لعرض خطتهما

"سياحة النواب": تأجيل القروض وفوائدها يعيد السياحة إلى سابق عهدها

"الفجر" تنعي وفاة والد النائب عمرو صدقي

المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية تنعي والد النائب البرلماني عمرو صدقي

برلمانية: لن نستطيع جذب مستثمرين جدد إلا بعد حل مشكلات القدامى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

07:58 م

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status