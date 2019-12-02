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رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: السياحة تتطور بشكل سريع.. والإقبال على الاستثمار ارتفع بشدة
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:54 م
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هدى عبدالرازق
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قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن السياحة صناعة سلعية وخدمية، والدولة تعمل على تطويرها، مؤكدًا أن السياحة بمصر تتطور بشكل كبير، والإقبال على الاستثمار ارتفع بشدة.
وأشار "صدقي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أننا يجب أن ندرس الأسواق التي تستهدف جذبها لمصر، وفتح أسواق جديدة بها، فضلا عن دراسة سيكولوجية السائح، معقبًا: "السياحة ليست اسطمبة تطبق على الجميع".
وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف حل مشاكل المستثمرين سواء أجانب أو مصريين الذين يعملون في قطاع السياحة، حيث أن المستثمر الموجود ومدى رضاه عن الخدمات التي يحصل عليها ستكون سببا في جذب مستثمرين جدد.
وأشار "صدقي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أننا يجب أن ندرس الأسواق التي تستهدف جذبها لمصر، وفتح أسواق جديدة بها، فضلا عن دراسة سيكولوجية السائح، معقبًا: "السياحة ليست اسطمبة تطبق على الجميع".
وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف حل مشاكل المستثمرين سواء أجانب أو مصريين الذين يعملون في قطاع السياحة، حيث أن المستثمر الموجود ومدى رضاه عن الخدمات التي يحصل عليها ستكون سببا في جذب مستثمرين جدد.
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