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بهذه الطريقة.. محمد دياب يمازح جمهوره (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:53 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر الفنان محمد دياب صورة له عبر حسابه الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق الصورة بتعليق ساخر مع جمهوره قائلًا "ايييه يادنيا".

يشار إلى أن محمد دياب تعاقد على مسلسل "الفتوة" الذى يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنياوي.

كانت أخر أعمال محمد دياب مسلسل "أبو جبل"، والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، وأخرين، ومن إخراج أحمد صالح.

يذكر أن أبرز أعمال محمد دياب هو مشاركته في مسلسل "بحر"، بطولة ماجد المصري، ويشارك فى بطولته ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى".
بهذه الطريقة.. محمد دياب يمازح جمهوره (صور)
بهذه الطريقة.. محمد دياب يمازح جمهوره (صور)
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