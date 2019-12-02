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أول رد من كارتيرون على ترشحه لتدريب نادي الزمالك خلفا لميتشو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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كارتيرون
كارتيرون
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رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، الرد على أنباء دخوله دائرة المرشحين لتدريب نادي الزمالك حال قرر مجلس الإدارة إقالة الصربي ميتشو.

وفي الأونة الأخيرة، شهدت نتائج سلبية للقلعة البيضاء تحت قيادة الدير الفني ميتشو، وأكد رئيس النادي المستشار مرتضى منصور أن هناك جلسة ستجمعه بالمدرب بعد عودته من رحلة مازيمبي.

وأشار رئيس الفارس الأبيض إلى وجود 4 أسماء محلية مرشحة لخلافة ميتشو وهم "أسامة نبيه - محمد صلاح - أحمد حسام ميدو - سامي الشيشيني".

وصرح مصدر مسؤولبنادي الزمالك أن هناك اتصالات تمت في الفترة الأخيرة بين أحد مسؤولي الزمالك وكارتيرون الذي رحل مؤخرًا عن تدريب الرجاء المغربي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال قررت الإدارة إقالة ميتشو، قد يتم الاجتماع مع كارتيرون لبحث مسألة قيادته لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال كارتيرون: "لا يمكن أن أعلق على أي مفاوضات بيني وبين الزمالك لأن الفريق لديه مدير فني في الوقت الحالي"، لكن الزمالك فريق كبير".

جدير بالذكر أن كارتيرون قد سبق وتولي تدريب وادي دجلة، وعاد لمصر بعد ذلك عبر بوابة النادي الأهلي، وتأهل معه لنهائي أفريقيا لكنه خسر اللقب لصالح الترجي التونسي عام 2018.
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