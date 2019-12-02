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دي ليخت يحصد جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
الفجر الرياضي
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حصد الهولندي ماتياس دي ليخت جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية من كل عام.

دي ليخت يحصد جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم 

وتفوق دي ليخت على عدد من اللاعبين أبرزهم نجم ريال مدريد فينسيوس جونيور ، حيث نجح الهولندي في تقديم مستويات رائعة مع أياكس أمستردام قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي سر تتويج دي ليخت بجائزة أفضل لاعب صاعد نظرا لقدراته الكبيرة وقيادته دفاع اياكس أمستردام لتقديم أفضل نسخة في السنوات الأخيرة بدوري أبطال أوروبا ووصوله لنهائي المسابقة في النسخة الماضية، قبل أن يودعوها على يد توتنهام هوتسبر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بعد قليل عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ومن المرجح أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.
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