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تعرف على سبب تأجيل بدء تصوير فيلم "أهل العيب" لأجل غير مسمى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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منة شلبي
منة شلبي
لمياء علي
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تم تأجيل تصوير فيلم أهل العيب وذلك بناءًا على قرار صناع العمل، وذلك لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك، بالرغم من تعديل السيناريو الذي كتبه تامر حبيب للفيلم أكثر من مرة.

فيلم أهل العيب يتعرض للتأجيل أكثر من مرة

وكان صناع فيلم أهل العيب، أعلنوا خلال  شهر أكتوبر الماضي، عن استكمال التحضيرات النهائية للعمل واستعدادهم  لبدء التصوير في مشاهده، ولكن ظهرت لهم مشكلات إنتاجية بشكل مفاجئ، تسببت في تأجيل التصوير لأجل غير مسمى.

نبذه عن قصة فيلم أهل العيب

تكمن قصة فيلم أهل العيب في إطار اجتماعي، وتدور الأحداث  حول 6 شخصيات رئيسية ومحورية في العمل وهؤلاء الأشخاص تجبرهم بعض الأسباب على اللجوء لسلك طرق غير مشروعة لجني المكسب والسعي وراء المال.

أبطال فيلم أهل العيب

جدير بالذكر أن فيلم أهل العيب يضم كوكبة من كبار النجوم وهو  من بطولة الفنانة منة شلبي و الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والفنان إياد نصار والفنان محمد ممدوح وعدد آخر من النجوم، والفيلم من إخراج محمد ياسين.
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