جنايات نجع حمادي تقضي بالإعدام شنقًا لـ 8 متهمين قتلوا عامل وزوجته لتزويجه ابنته لفرد من عائلة أخرى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالإعدام شنقًا على 8 متهمين، لقتلهم عامل وزوجته رميا بالرصاص بقرية كوم هتيم في أبوتشت.



تعود أحداث القضية إلى يونية 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، بمصرع صبري صادق، عامل، وزوجته «تيسير.ع.ب»، بعد إصابتها بطلقات نارية داخل منزلهما بقرية كوم هتيم بأبوتشت.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، أشقاء المجني عليه، وآخرين، أطلقوا النيران على شقيقهم وزوجته بسبب موافقة شقيقهم على زواج ابنته من عائلة أخرى.



ووجهت النيابة العامة لأشقاء المجني عليه وهم: هشام وصادق وحسام وطلال، وأبناء عمومتهم الصدام. ح. ا، وشقيقه أحمد، ومحمود. م. ا، واسماعيل. ع. ح، تهمة القتل العمد، في القضية التي حملت رقم 13800 لسنة 2018 جنايات أبو تشت والمقيدة برقم 3626 كلي قنا.



تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، والتي أمرت بالإعدام شنقًا على المتهمين الثمانية منهم 3 حضوريا، و5 غيابي، بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.





