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دكرنس يستضيف دمنهور فى قمة منتظرة بالقسم الثاني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:47 م
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مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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تنطلق فى الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يستضيف دكرنس على ملعبه بنادى دكرنس الرياضى فريق ألعاب دمنهور.

يدخل دكرنس اللقاء بقيادة أيمن الجمل اللقاء وفى رصيده ١١ نقطة بالمركز الثالث للمجموعة حيث حقق الفريق الصاعد حديثا للقسم الثانى الفوز فى ثلاث مباريات بينما تعادل فى مباراتين وتعرض لهزيمة وحيدة.

وحقق الفريق تعادلا ثمينا بالجولة الماضية خارج ملعبه وعاد بنقطة من ملعب حرس الحدود بتعادله سلبيا أمام مستضيفه فاركو ويرغب الجمل فى تحقيق الفوز وإستغلال أى تعثر للفرق المنافسة على صدارة المجموعة من أجل الإنفراد بصدارة الترتيب وإكتساب دفعة معنوية قبل مواجهة طلائع الجيش بدور ال٣٢ بكأس مصر السبت المقبل.

على الجانب الأخر يسعى ألعاب دمنهور لتجاوز نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة وتخطى صدمة الهزيمة بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية أمام غزل المحلة على ملعبه بدمنهور.

ويدخل أبناء دمنهور المباراة تحت قيادة فنية جديدة لخالد القماش عقب رحيل المدير الفنى السابق للفريق أحمد سارى والذى تولى قيادة الرجاء بمطروح.

ويحتل دمنهور المركز الخامس برصيد ١١ نقطة بفارق الأهداف خلف دكرنس وغزل المحلة.


ترتيب فرق المجموعة الثالثة :

١- فاركو ١٢ نقطة
٢- الرجاء ١٢ نقطة
٣- دكرنس ١١ نقطة
٤- غزل المحلة ١١ نقطة
٥- دمنهور ١١ نقطة
٦- أبوقير للأسمدة ٩ نقاط
٧- بلدية المحلة ٨ نقاط
٨- المنصورة ٧ نقاط
٩- الأوليمبى ٤ نقاط
١٠- الحمام ٤ نقاط
١١- بيلا ٣ نقاط
١٢- مالية كفر الزيات نقطتين

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رياضة دكرنس الاخبار الرياضية الاخبار الرياضة اخبار الرياضة

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