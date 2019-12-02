أستاذ جراحة يحذر من استخدام الأواني المصنوعة من الألمونيوم: تؤثر على المخ

قال الدكتور حسام إبراهيم، أستاذ المخ والأعصاب، إن الألمونيوم من العناصر الثقيلة الموجود في جسم الإنسان بنسب صغيرة جدًا، وزيادة هذه العناصر في الجسم قد يؤدي إلى حالات التسمم، لافتَا إلى أن استخدام أواني الطهي المصنوعة من الألمونيوم الفترة طويلة، من شأنه أن يتفاعل مع الطعام، ويؤثر على صحة الانسان على المدى الطويل.



ولفت أستاذ المخ والأعصاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن أواني الطهي المصنوعة من الزجاج الحراري أو المنتجات الخزفية أكثر الأشياء أمنًا على الصحة، أما الأواني المصنوعة من الاستلستيل فهي قليلة التفاعل مع الطاعم.



ولفت إلى أن زيادة الألمونيوم في الجسم تؤثر على الأعصاب الطرفية، وقد تؤثر على جميع وظائف المخ سواء الحركة أو الأحساس أو الذاكرة.

