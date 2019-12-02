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مصرع طفل سقط من الطابق الرابع بكرداسة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:45 م
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أمن الجيزة
أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، بأحد المنازل، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، مفاده بسقوط طفل من علو بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال وقوف الطفل بالطابق الرابع، اختل توازنه وسقط، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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