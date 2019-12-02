موعد مباراة العراق ضد البحرين والقنوات الناقلة لها في نصف نهائي خليجي 24





موعد مباراة العراق ضد البحرين، حيث يلتقي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مع نظيره البحريني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24.





موعد مباراة العراق ضد البحرين

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني في تمام الرابعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، ووالثانية والنصف مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور نصف النهائي بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقل الحصري للبطولة، بتعليق حفيظ الدراجي، كما تذاع أيضا عبر قناة الكأس 1.





واختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24، بفوز ساحق للمنتخب القطري على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبالنتيجة ذاتها تمكن المنتخب البحريني من تحقيق انتصار ثمين على نظيره الكويتي، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة اليمن والعراق، إلى جانب تفوق المنتخب السعودي على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ومن الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي حجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين، والتعادل في لقاء وحيد، بينما تأهل منتخب البحرين للدور ذاته بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخساراة في مثلها.