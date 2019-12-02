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"الأمانة العامة للصحة النفسية": جنيه واحد تكلفة الكشف بالمستشفيات التابعة لنا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية لديها خط ساخن للمرضى النفسيين؛ لاستقبال استفسارات الجماهير.

وأضافت "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنهم لديهم طبيب مختص للرد على المواطنين والاستماع لشكواهم، وتقديم المساندة والمساعدة والدعم لهم، وإذا تطلب الأمر يزوروا المستشفيات التابعة للأمانة العامة.

ولفتت إلى أن تكلفة الكشف في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية جنيه واحد فقط، وأن العلاج بالمجان، مؤكدة أن وصمة المرض النفسي، وربطه بالجنون يؤخرنا مئات السنين.
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