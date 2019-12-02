Advertisements
Advertisements
Advertisements

البحرين تسحق الكويت برباعية قاتلة وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 24

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:38 م
Advertisements
الكويت والبحرين
الكويت والبحرين
أميرة فطيم
Advertisements


تأهل المنتخب البحريني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" ،بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

وافتتح على مدن أهداف اللقاء لصالح البحرين بتمريرة من داهل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الكويت في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

فيما أدرك يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي من ركلة جزاء عند الدقيقة 57.

وأحرز جاسم الشيخ الهدف الثاني للبحرين بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الكويت عند الدقيقة 70.

وسجل تياجو الهدف الثالث عند الدقيقة 83، قبل أن يحرز أحمد الزنكي الهدف الثاني لصالح امنتخب الكويتي عند الدقيقة 85.

وأحرز تياجو الهدف الرابع للبحرين والثاني له، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المنتخب الكويتي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ أقل من ساعتين

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعتين و 20 دقيقة

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعتين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر Ennahar tv مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة الآن رابط شغال بدون تقطيع (بالون دور 2019)

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن بطل فيديو جوهرة الإباحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية - «مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر بالون 2019»

منذ 41 دقيقة

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

07:58 م

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status