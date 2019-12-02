البحرين تسحق الكويت برباعية قاتلة وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 24





تأهل المنتخب البحريني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" ،بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.



وافتتح على مدن أهداف اللقاء لصالح البحرين بتمريرة من داهل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الكويت في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



فيما أدرك يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي من ركلة جزاء عند الدقيقة 57.



وأحرز جاسم الشيخ الهدف الثاني للبحرين بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الكويت عند الدقيقة 70.



وسجل تياجو الهدف الثالث عند الدقيقة 83، قبل أن يحرز أحمد الزنكي الهدف الثاني لصالح امنتخب الكويتي عند الدقيقة 85.



وأحرز تياجو الهدف الرابع للبحرين والثاني له، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وبهذا الفوز رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المنتخب الكويتي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.