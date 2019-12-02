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موعد مباراة السعودية ضد قطر والقنوات الناقلة لها في نصف نهائي خليجي 24

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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مباراة السعودية ضد قطر
مباراة السعودية ضد قطر
حسن شحاتة
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موعد مباراة السعودية ضد قطر، حيث يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره القطري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24.

موعد مباراة السعودية ضد قطر
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري في تمام السابعة مساء الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر
ومن المنتظر أن تقام مباراة الدور نصف النهائي بين المنتخب السعودي ونظيره القطري حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقل الحصري للبطولة، وعبر قناة الكأس 1.

وكانت اليوم قد اختتمت الجولة الثالثة من منافسات خليجي 24، بفوز ساحق لقطر على الإمارات بنتيجة 4-2، وبنفس النتيجة تغلب المنتخب البحريني على نظيره الكويتي، وسيطر التعادل السلبي على قمة مباراة اليمن والعراق، وتفوق المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 3-1.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي حجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين، والخسارة في واحدة، بينما تأهل منتخب قطر للدور ذاته بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها أيضا من الفوز في مواجهتين والخساراة في مباراة.
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