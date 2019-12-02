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هذا ما جاء في لقاء الشاهد بقيس سعيّد إثر فاجعة عمدون..

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، السيّد يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الّذي أحاطه علما بالإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها صباح اليوم في مجلس وزاري مضيّق.

وقد جمع المجلس الوزاري، كلّا من وزير المالية ووزيرة الصحّة ووزير الداخلية ووزير التجهيز، وإطارات من الحماية المدنية ومن كافة الهياكل المتدخلّة.

ويندرج ذلك في إطار المتابعة الدقيقة لمستجدّات الحادث الأليم، الذي جدّ يوم أمس الأحد بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة.

وصرّح السيّد يوسف الشاهد بأنّ رئيس الدولة شدّد على وجوب اتخاذ كلّ التدابير اللّازمة لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق الخطرة، مفيدا  بأنّه سيتمّ في الساعات القادمة الاعلان عن جملة من القرارات، كما سيقع اتخاذ خطوات أخرى على المستوى التشريعي تتعلّق بالمسألة ذاتها.

كما استقبل سعيّد اليوم بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب السيّد راشد الغنوشي، الذي صرّح بأنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية، تناول الفاجعة الوطنية ليوم أمس والإجراءات المستوجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة، كما نقل حرص رئيس الجمهورية على الاسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ اللقاء تطرّق أيضا إلى الأوضاع التنموية الراهنة والتشريعات التي تقف عقبة أمام تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المسائل ذات العلاقة بالمشهد السياسي الحالي ومن بينها القانون الانتخابي الذي تمّ اختياره منذ 2011، مشيرا إلى أنّ الوضع الإقليمي مثّل أيضا جزءا من اللقاء.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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