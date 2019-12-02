هذا ما جاء في لقاء الشاهد بقيس سعيّد إثر فاجعة عمدون..

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، السيّد يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الّذي أحاطه علما بالإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها صباح اليوم في مجلس وزاري مضيّق.





وقد جمع المجلس الوزاري، كلّا من وزير المالية ووزيرة الصحّة ووزير الداخلية ووزير التجهيز، وإطارات من الحماية المدنية ومن كافة الهياكل المتدخلّة.





ويندرج ذلك في إطار المتابعة الدقيقة لمستجدّات الحادث الأليم، الذي جدّ يوم أمس الأحد بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة.





وصرّح السيّد يوسف الشاهد بأنّ رئيس الدولة شدّد على وجوب اتخاذ كلّ التدابير اللّازمة لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق الخطرة، مفيدا بأنّه سيتمّ في الساعات القادمة الاعلان عن جملة من القرارات، كما سيقع اتخاذ خطوات أخرى على المستوى التشريعي تتعلّق بالمسألة ذاتها.



