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أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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أغلقت أسعار الذهب على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد محاولات لتعويض الخسائر بدعم من الهبوط القوي في أسعار الدولار وتراجع البورصة الأمريكية.

وهبطت سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1469.20 دولار للأوقية.

وسدل سعر التسليم الفوري للذهب سعر 1464.14 دولار للأوقية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 97.876.
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الكلمات المفتاحية

سعر الذهب العقود الاجلة التسليم الفوري اسعار الذهب

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