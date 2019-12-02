أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أغلقت أسعار الذهب على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد محاولات لتعويض الخسائر بدعم من الهبوط القوي في أسعار الدولار وتراجع البورصة الأمريكية.





وهبطت سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1469.20 دولار للأوقية.





وسدل سعر التسليم الفوري للذهب سعر 1464.14 دولار للأوقية.





وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 97.876.