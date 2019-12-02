نائب محافظ المنوفية: نحتاج إلى قطاع حكومي أكثر رشاقة

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إنه يوجد 3 محاور رئيسية للإدارة العامة؛ القطاع الحكومي، معلقًا: "نحتاج إلى قطاع حكومي أكثر رشاقة".



وتابع "موسى"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن المحور الثاني هو المجتمع الأهلي، معقبًا: "نحتاج إلى حشد موارد تمويلية وبشرية وحملات توعية"، لافتًا إلى أن جزء كبير من مشكلة القمامة على المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هناك مشكلات كثيرة تحتاج إلى دراسة وفهم ووقت، متابعًا: "ليس لدينا رفاهية هدر الموارد".



وأضاف المحور الثالث هو بالقطاع الخاص، ودوره هو خلق فرص الاستثمار، والتوجه نحو الاستثمار في المحافظات؛ لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.



وأشار نائب محافظ المنوفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تكليفات بـ تحسين جودة الخدمات، وتعظيم موارد المحافظات.

