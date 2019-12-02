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صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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صلاح ومحرز
صلاح ومحرز
الفجر الرياضي
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تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائر رياض محرز ضمن أفضل عشر لاعبيين في العالم وفق للترتيب الذي وضعته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والمقدمة للجائزة بعد أن أعلنت فى وقت سابق ترتيب 20 لاعبًا من اللاعبين الثلاثين المتنافسين على لقب الكرة الذهبية بشكل تنازلى.


ويقام حفل الكرة الذهبية 2019، حالياً فى العاصمة الفرنسية باريس لاختيار أفضل لاعب فى العالم.

ومن المقرر أن يتم إعلان ترتيب العشرة الأوائل ضمن فعاليات حفل الكرة الذهبية، إذ تضم القائمة الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول.

وكانت قائمة العشرة الأوائل فى سباق الكرة الذهبية دون ترتيب كالتالي :-
أليسون بيكر، روبرت ليفاندوفيسكى، رياض محرز، ساديو مانى، كيليان مبابى، ليونيل ميسى، كرستيانو رونالدو، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، بيرناردو سيلفا.
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