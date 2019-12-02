صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائر رياض محرز ضمن أفضل عشر لاعبيين في العالم وفق للترتيب الذي وضعته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والمقدمة للجائزة بعد أن أعلنت فى وقت سابق ترتيب 20 لاعبًا من اللاعبين الثلاثين المتنافسين على لقب الكرة الذهبية بشكل تنازلى.